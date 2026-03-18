Россиянка отправилась на СВО после удара беспилотников по региону

Жительница Татарстана подписала контракт с МО РФ и отправилась в зону СВО после атаки беспилотников на регион, сообщает RT.
По ее словам, решение она приняла после удара по общежитию в особой экономической зоне в Елабуге. Тогда дроны впервые долетели до региона, расположенного далеко от линии боевых действий.
После этого женщина прошла обучение и отправилась на фронт.
Сейчас она занимается управлением беспилотников различных типов. Также она может выполнять функции оператора, штурмана и занимается ремонтом и настройкой техники.
До участия в СВО женщина работала заместителем начальника аварийно-спасательного подразделения в МЧС.
Ранее сообщалось о другой россиянке, которая отправилась в зону боевых действий вслед за мужем и сейчас служит сержантом медицинской службы.
