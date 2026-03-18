Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеремет рассказал, как ополченцы помешали Киеву отравить крымчан чумой за референдум

В 2014 году группа украинских диверсантов намеревалась взорвать биостанцию в Симферополе, а местные водоёмы — отравить украденными образцами сибирской язвы и чумы. Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, возглавлявший народное ополчение Крыма.

Источник: Life.ru

«Я помню, одна из группировок, которую мы задержали… Все приказы отдавались им спецслужбами и Министерством обороны Украины», — сказал он.

А в день референдума по вопросу воссоединения с Россией украинские офицеры ходили по домам, требовали паспорта и разрывали их. Так крымчанам пытались помешать принять участие в голосовании.

По словам Шеремета, ополчение охраняло правопорядок и сыграло ключевую роль в защите полуострова. У его членов со временем даже появилось оружие, причём выдавалось оно не так, как в охваченном бунтом Киеве.

«Был строгий отбор с обязательным условием последующего возврата оружия, поэтому всё, до последней единицы, было возвращено на склады», — добавил собеседник ТАСС.

Напомним, 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией. 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма провозгласил о независимости полуострова от Украины. Жители полуострова в ходе референдума проголосовали за воссоединение с Россией, договор от вхождении республики в состав подписал президент Владимир Путин. Каждая годовщина празднуется с размахом, и в этот раз, как ожидается, глава государства откроет на полуострове ряд объектов.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

