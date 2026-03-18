Шеремет рассказал, как ополченцы помешали Киеву отравить крымчан чумой за референдум

Напомним, 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией. 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма провозгласил о независимости полуострова от Украины. Жители полуострова в ходе референдума проголосовали за воссоединение с Россией, договор от вхождении республики в состав подписал президент Владимир Путин. Каждая годовщина празднуется с размахом, и в этот раз, как ожидается, глава государства откроет на полуострове ряд объектов.