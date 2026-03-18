Бойцы РФ взяли в плен солдат из 116-й бригады ВСУ в Харьковской области

В Сети появились кадры взятия в плен российскими военными боевиков ВСУ в Харьковской области.
По информации военных Telegram-каналы, российские бойцы захватили в плен военнослужащих 116-й мехбригады ВСУ при штурме одного из блиндажей противника на харьковском направлении.
В числе взятых в плен боевиков оказался украинский солдат Роман Бугаев, который рассказал, что его силой мобилизовали на улице и отправили в учебный центр в Полтаве, а оттуда — на передовую в Харьковскую область.
Пленный заявил об издевательствах над солдатами в его подразделении. По словам Бугаева, украинские командиры избивали военнослужащих и привязывали их к деревьям.
Ранее в Сети появилось снятое военнослужащими 116-й мехбригады ВСУ видео, в котором они заявили о своем уходе с позиций в Харьковской области. В ролике боевики пожаловались на поборы со стороны командования бригады, а также рассказали о гибели одного из сослуживцев, которого по приказу командиров привязали к дереву в мороз.