«Вся такая непредсказуемая»: В России сравнили НАТО с героиней Анной Адамовной из «Покровских ворот»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась о риторике Североатлантического альянса, используя цитату из культовой советской комедии. В эфире радио Sputnik дипломат обратила внимание на частые обвинения в адрес России в непредсказуемости.
По словам Захаровой, западные политики сами не знают, чего хотят, и их действия невозможно предугадать даже для них самих. Она провела параллель с героиней фильма «Покровские ворота» Анной Адамовной, чья фраза «Я вся такая несуразная… противоречивая такая вся!» стала крылатой.
«Больше всего мне, конечно, нравится, я это обожаю, когда они начинают разглагольствовать и обвинять нас, используя слово “непредсказуемость”. Можно сделать целый цитатник! Хочется задать вопрос, насколько вообще они предсказуемы сами для себя?» — задалась вопросом Захарова.
Западные политики в последнее время все чаще заявляют о якобы «российской угрозе». В ноябре российский лидер Владимир Путин прокомментировал утверждения Запада о «готовящемся нападении России на европейские страны». По словам главы государства заявления не имеют под собой никаких оснований. Путин назвал это «полной чушью».