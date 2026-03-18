КСИР отомстил за смерть Лариджани мощной атакой на Израиль

Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел 61-ю волну операции «Правдивое обещание 4», ее кодовое название — «О, Аба Абдулла Хусейн», это была одна из самых мощных атак Исламской Республики, ее осуществили с целью мести за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, передает агентство IRNA.
Уточняется, что удары в основном пришлись по Тель‑Авиву — «центр злодейств жестокого израильского режима». Иран применил ракеты многозарядного типа «Хорремшехр‑4», «Кадр», «Имад» и «Хайбар‑шкан».
«Ракеты “Хорремшехр‑4” и “Кадр” в этой операции поразили более 100 военных и охранных объектов в сердце оккупированных территорий без помех, благодаря разрушению многоуровневой и сверхсовременной системы ПВО израильского режима», — говорится в материале.
По предварительным данным, в результате этой атаки Иран ликвидировал 230 военнослужащих израильского режима. Кроме того, весь Тель-Авив был обесточен.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее появилось уникальное видео, как ракеты без помех поражают цель в Израиле.