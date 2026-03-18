The American Conservative: администрации США грозит кризис из-за конфликта с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Администрации президента США Дональда Трампа угрожает политический кризис из-за начатой в феврале американо-израильской агрессии в отношении Ирана. С такой оценкой выступил обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.
«По мере того как администрация Трампа стремительно приближается к политическому кризису, мы видим признаки того, что она будет подавлять гражданские свободы, чтобы пресечь инакомыслие», — отметил он.
По мнению эксперта, рост цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке «грозит вызвать глобальную рецессию». «Больше всего пострадают [американские] избиратели из рабочего класса, они будут винить в этом Трампа и накажут его партию на выборах», — подчеркнул Дэй, имея в виду предстоящие в США промежуточные выборы в Конгресс в ноябре.
Аналитик также указал, что агрессия в отношении Ирана «уже отталкивает влиятельных лиц» от нынешней администрации. «Снижение энтузиазма среди традиционных республиканцев (членов Республиканской партии — прим. ТАСС) и существенная потеря поддержки со стороны независимых избирателей предопределят полный провал партии на промежуточных выборах в этом году и в 2028 году», — заключил он.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.