Два ребенка пострадали при атаке украинских дронов в Адыгее

Два ребенка получили осколочные ранения в результате ночной атаки беспилотников на Тахтамукайский район Адыгеи, сообщил глава региона Марат Кумпилов.
По его данным, пострадавшие были доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет. Одну девочку уже отпустили домой, вторая остается под наблюдением врачей.
В результате падения обломков повреждены жилые дома и автомобили. В поселке Энем пострадали восемь частных домов — повреждены кровля и окна.
Также зафиксированы повреждения трех автомобилей. Обстоятельства произошедшего уточняются.
