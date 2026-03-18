Два ребенка пострадали при атаке украинских дронов в Адыгее

Два ребенка получили осколочные ранения в результате ночной атаки беспилотников на Тахтамукайский район Адыгеи, сообщил глава региона Марат Кумпилов.

По его данным, пострадавшие были доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет. Одну девочку уже отпустили домой, вторая остается под наблюдением врачей.

В результате падения обломков повреждены жилые дома и автомобили. В поселке Энем пострадали восемь частных домов — повреждены кровля и окна.

Также зафиксированы повреждения трех автомобилей. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также: Разведрота ВСУ потеряла боеспособность под Сумами.