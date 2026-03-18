Командующий ВКС Ирана Мусави обещал сделать небо над Израилем еще зрелищнее

Командующий Воздушно‑космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави пообещал сделать небо над Израилем еще зрелищнее, его слова приводит агентство IRNA.
«Дорогие мои дети на земле Ирана! Ваше послание получено. Сегодня вечером небо врага будет для вас зрелищнее», — заявил Мусави.
Он добавил, что враг понесет поражение.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что КСИР отомстил за смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани мощной атакой на Израиль.