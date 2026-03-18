Британский аналитик Гэллоуэй назвал войну в Иране кровавым безумием

Политик из Британии Гэллоуэй назвал войну на Ближнем Востоке кровавым безумием. По его словам, она не закончится, пока об этом не объявит именно Иран.

Источник: Аргументы и факты

Война на Ближнем Востоке не закончится, пока об этом не объявит именно Иран, а не Соединенные Штаты, считает британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй.

«У Трампа нет выхода из этой ситуации, хотя он может резко переключиться на другой театр военных действий, например, на Кубу, и придумать безумное алиби. Но Иран продолжит воевать», — заявил аналитик в социальной сети X*.

По его словам, развязанная США и Израилем война на Ближнем Востоке — это настоящее кровавое безумие.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее командующий ВКС Ирана Мусави обещал сделать небо над Израилем еще зрелищнее.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше