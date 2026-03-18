Иранский МИД заявил о прочности политической системы страны после ударов

Он прокомментировал гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, подчеркнув, что подобные события не подрывают работу государственных институтов.
По словам министра, структура власти в Иране опирается на устойчивые политические, экономические и социальные механизмы. В этой связи, отметил он, отсутствие конкретных руководителей не влияет на функционирование системы.
Аракчи также заявил, что даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи государственные институты продолжили работу.
Глава МИД добавил, что отдельные политики играют важную роль, однако устойчивость системы определяется не личностями, а институтами.
Ранее израильская сторона сообщила о гибели Лариджани в результате авиаудара. В Тегеране эту информацию подтвердили. Похороны назначены на 18 марта.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и представители Корпуса стражей исламской революции заявили о намерении ответить на произошедшее.
Читайте также: Россиянка отправилась на СВО после удара беспилотников по региону.