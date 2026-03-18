Politico: Трамп видит в сближении с Россией рычаг для сдерживания Китая

«Представитель администрации Трампа, которому предоставили анонимность для обсуждения текущих переговоров, заявил, что поиск “способа более тесного сотрудничества с Россией” может создать “другой баланс сил с Китаем, который может быть очень, очень выгодным”, — говорится в публикации.
По данным издания, американская администрация исходит из того, что окончание конфликта на Украине, возвращение России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций в конечном счёте ослабят российско-китайское партнёрство, которое в Вашингтоне считают главной геополитической угрозой. Экс-глава аппарата Совета национальной безопасности США Фред Флейтц подтвердил, что Трамп рассматривает альянс Москвы и Пекина как основную угрозу безопасности и намерен разрушить этот стратегический союз путём нормализации отношений с Кремлём.
Сам Трамп ранее заявлял о стремлении к трёхсторонней встрече с лидерами России и Китая для обсуждения сокращения военных бюджетов и ядерных арсеналов, подчёркивая готовность к прагматичному диалогу с обеими державами.
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп подверг резкой критике позицию Североатлантического альянса, который отказался поддерживать Вашингтон в военной операции против Ирана. При этом глава государства дал понять, что подход к поддержке изменился. Теперь речь идёт не о безвозмездной помощи, а о закупках продукции оборонной отрасли США.
