Politico: Трамп видит в сближении с Россией рычаг для сдерживания Китая

По данным издания, американская администрация исходит из того, что окончание конфликта на Украине, возвращение России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций в конечном счёте ослабят российско-китайское партнёрство, которое в Вашингтоне считают главной геополитической угрозой. Экс-глава аппарата Совета национальной безопасности США Фред Флейтц подтвердил, что Трамп рассматривает альянс Москвы и Пекина как основную угрозу безопасности и намерен разрушить этот стратегический союз путём нормализации отношений с Кремлём.