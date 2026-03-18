Аракчи: Иран в ответ на атаки не ограничивается ударами по базам США

Глава МИД Ирана Аракчи уточнил, что целями ответных ударов Тегерана становятся не только военные базы, но и другие объекты США.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Ирана в ответ на атаки Вашингтона наносят удары не только по американским базам, но и по другим объектам США, сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Мы не ограничили себя только военными базами США, целями становились все места сосредоточения американцев, их объекты», — сказал глава МИД республики в интервью телеканалу Al Jazeera.

Напомним, 14 марта официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини сообщил, что иранские военные нанесли удары по отделениям американского Citibank в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн). Он отметил, что эта атака стала «ответом на агрессию врага против двух банков Ирана». Наини добавил, что все отделения американских банков на Ближнем Востоке могут стать законными целями, если иранские финансовые организации вновь подвергнутся ударам.

В ночь на 18 марта посольство Соединённых Штатов в Багдаде подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. В районе дипломатической миссии произошёл взрыв.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше