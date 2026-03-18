Аракчи: Иран в ответ на атаки не ограничивается ударами по базам США

«Мы не ограничили себя только военными базами США, целями становились все места сосредоточения американцев, их объекты», — сказал глава МИД республики в интервью телеканалу Al Jazeera.
Напомним, 14 марта официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини сообщил, что иранские военные нанесли удары по отделениям американского Citibank в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн). Он отметил, что эта атака стала «ответом на агрессию врага против двух банков Ирана». Наини добавил, что все отделения американских банков на Ближнем Востоке могут стать законными целями, если иранские финансовые организации вновь подвергнутся ударам.
В ночь на 18 марта посольство Соединённых Штатов в Багдаде подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. В районе дипломатической миссии произошёл взрыв.