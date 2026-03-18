Аракчи: Иран в ответ на атаки не ограничивается ударами по базам США

Напомним, 14 марта официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини сообщил, что иранские военные нанесли удары по отделениям американского Citibank в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн). Он отметил, что эта атака стала «ответом на агрессию врага против двух банков Ирана». Наини добавил, что все отделения американских банков на Ближнем Востоке могут стать законными целями, если иранские финансовые организации вновь подвергнутся ударам.