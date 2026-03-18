Оуэнс высказалась о фейковых видео на странице Нетаньяху и его смерти

Американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс высказалась в социальной сети X* о фейковых видео на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также о слухах о его смерти.
Она поделилась на своей странице постом израильского журналиста Алона Мизрахи, где он заявляет, что «с Нетаньяху что-то случилось, 100%».
«Согласна. Эти странные, чрезмерно срежиссированные видео не имеют никакого смысла, особенно в контексте того, что он пропускает все свои выступления», — подчеркнула Оуэнс.
Ранее она заявляла, что США и Израиль тщательно скрывают реальное состояние здоровья Нетаньяху. Американский предприниматель Ким Дотком открыто высказывался о том, что израильский премьер — мертв.
Его также поддержали профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен и политик и блогер из США Джексон Хинкл. Кроме того, они считают, что и с сыном премьера, Яиром, могло что-то произойти.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.