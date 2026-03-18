Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авианосец USS Gerald R. Ford почти год работает без техобслуживания

Американский авианосец USS Gerald R. Ford почти год эксплуатируется вне сроков техобслуживания на фоне инцидентов на борту.

Источник: Аргументы и факты

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, задействованный в операции США на Ближнем Востоке, уже почти год эксплуатируется за пределами стандартных сроков технического обслуживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные и нормативные документы ВМС США.

Последний ремонт корабля завершился в феврале 2022 года, а итоговая инспекция была проведена в июне того же года. Согласно требованиям, такие проверки должны проходить не реже одного раза в три года, однако этот срок истек еще в середине 2025 года.

Ситуацию осложняет то, что авианосец пропустил плановое «окно» капитального ремонта в сухом доке в начале 2026 года. При этом на корабле ранее фиксировались технические проблемы, включая сбои в системах запуска и посадки самолетов.

На прошлой неделе на борту произошел крупный пожар, который экипаж тушил более 30 часов. Возгорание началось в прачечной и привело к выводу из строя ряда помещений: более 600 моряков временно лишились спальных мест. Несмотря на это, ключевые системы корабля не пострадали.

По данным СМИ, авианосец может оставаться в походе как минимум до мая, что сделает его службу в море одной из самых продолжительных в истории ВМС США со времен Вьетнамской войны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше