Авианосец USS Gerald R. Ford почти год работает без техобслуживания

Последний ремонт корабля завершился в феврале 2022 года, а итоговая инспекция была проведена в июне того же года. Согласно требованиям, такие проверки должны проходить не реже одного раза в три года, однако этот срок истек еще в середине 2025 года.
Ситуацию осложняет то, что авианосец пропустил плановое «окно» капитального ремонта в сухом доке в начале 2026 года. При этом на корабле ранее фиксировались технические проблемы, включая сбои в системах запуска и посадки самолетов.
На прошлой неделе на борту произошел крупный пожар, который экипаж тушил более 30 часов. Возгорание началось в прачечной и привело к выводу из строя ряда помещений: более 600 моряков временно лишились спальных мест. Несмотря на это, ключевые системы корабля не пострадали.
По данным СМИ, авианосец может оставаться в походе как минимум до мая, что сделает его службу в море одной из самых продолжительных в истории ВМС США со времен Вьетнамской войны.