Аракчи: Тегеран выслушает соответствующие его требованиям предложения

Иранские власти готовы выслушать любые предложения, которые касаются урегулирования конфликта, но они должны соответствовать требованиям Тегерана, включая компенсацию ущерба. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
«Мы выслушаем любые предложения, удовлетворяющие наши требования и соответствующие нашим условиям», — сказал глава иранской дипломатии в интервью телеканалу Al Jazeera.
Посредниками в урегулировании иранского конфликта могли бы сыграть несколько стран, включая Китай, отметил Аракчи.
Ранее издание The New York Times писало, что Соединенные Штаты предложили Ирану на постоянной основе бесплатно поставлять низкообогащённый уран для использования в энергетических реакторах.