СМИ: Пентагон развернет производство дронов по образцу иранских Shahed

«Идея заключается в том, чтобы наладить их массовое производство в США и обеспечить возможность быстрого наращивания выпуска», — сказал Майкл, слова которого приводит агентство Блумберг.
По его словам, такие дроны «показывают себя очень хорошо» и являются «полезным инструментом в арсенале».
Речь идёт об одноразовых ударных беспилотниках, разработку американской версии ведёт компания SpektreWorks. Как отмечает агентство Блумберг, подразделения, оснащённые этими системами, были направлены на Ближний Восток ещё до начала военной операции против Ирана.
Стоимость одного такого беспилотника оценивается примерно в 55 тысяч долларов, а дальность может превышать 400 морских миль. Ожидается, что они частично заменят более дорогие крылатые ракеты, стоимость которых достигает миллионов долларов.