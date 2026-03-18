Новые правила Ирана в Ормузском проливе: к чему они приведут

О ситуации с блокировкой пролива
С начала военной операции США и Израиля в Исламской Республике Тегеран остановил навигацию кораблей в регионе. Теперь, по информации Bloomberg, другие страны спрашивают разрешения у Ирана на проход судов в Персидский залив. Издание уточняет, что после получения одобрения у иранских военных через пролив проследовали танкеры из Пакистана и Индии, сухогруз под флагом Гамбии и еще два неизвестных балкера. Агентство утверждает, что представители Нью-Дели ведут переговоры с Тегераном о пропуске еще шести кораблей.
Агентство INA сообщает, что в процессе согласования на проход судов с Ираном также находятся власти Турции и Ирака.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на брифинге 16 марта сообщил, что Ормузский пролив пересекают коммерческие суда нейтральных государств, но по согласованию с командованием ВС Ирана.
Несмотря на то, что часть коммерческих рейсов все-таки проходит через Ормузский пролив, трафик не сравним с довоенным. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, которые приводят «Ведомости», из-за военного конфликта в Иране ежедневный транзит судов через морской маршрут сократился на 97%.
В итоге мировые цены на энергоносители продолжают расти в цене. В перспективе блокировка морского участка может привести к глобальному экономическому кризису, что негативно повлияет на уровень влиятельности Трампа.
План Трампа
Американский президент Дональд Трамп уже несколько дней призывает союзников и представителей других заинтересованных в транзите энергоресурсов государств отправить военные корабли к Ормузскому проливу.
14 марта он заявлял, что к военному контролю за судоходством должны быть привлечены Китай, Франция, Великобритания, Южная Корея и Япония как страны, которые зависят от поставок нефти с Ближнего Востока.
Позже Axios сообщал, что Белый дом хотел бы видеть в коалиции по защите Ормузского пролива также Германию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива.
Дональд Трамп после сделал еще несколько заявлений о необходимости участия других стран в наведении порядка на морском участке, но в ответ получил отказы. Только Великобритания выступила с инициативой по разблокировке пролива и выразила готовность направить на помощь США беспилотные минные тральщики.
Какие возможности есть для ответа у Ирана
Союзники Трампа не рискуют отправлять военные суда в Ормузский пролив, так как осознают, что с высокой уверенностью их потеряют, пишет RTVI.
Для ликвидации кораблей противников Иран может использовать:
- Мины. Морской проход легко заминировать. Мины, установленные даже на ограниченной территории, способны остановить проход судов.
- Береговые ракетные комплексы. В узкой части Ормузского пролива есть несколько островов, которые Иран использует как оборонительную линию, установив там ракетные батареи. Известно, что на вооружении иранских военных стоят противокорабельные китайские ракеты HY-2 Silkworm (дальность стрельбы до 120 км) и YJ-2 (дальность стрельбы до 280 км). США отчитались, что уже уничтожили все установки, но решившихся проверить, так ли это на самом деле, пока нет.
- Малые быстроходные катера. Пентагон отчитался о том, что в арсенале Ирана больше нет ни кораблей, ни катеров, но даже один катер, вооруженный ракетами и торпедами, может являться угрозой для военного судна.
- Беспилотники и РЭБ. По данным американских военных, возможности РЭБ Ирана в районе пролива уничтожены. Но беспилотные аппараты продолжают оставаться угрозой для кораблей.
Перспективы развития ситуации
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский в беседе с «Ведомостями» обратил внимание, что перекрытие Ормузского пролива Ираном стало примером одного из самых результативных способов оказания влияния на мировую экономику. Он напомнил, что со старта военной операции США и Израиля Исламская Республика демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению арсенала оружия, поэтому другим странам придется договариваться с Тегераном относительно судоходства.
«Время понятных и стабильных правил игры закончилось. Иран никогда не будет прежним, как не будут прежними и экономические взаимоотношения между странами региона», — считает эксперт.
Он добавил, что продолжение военного конфликта между США, Израилем и Исламской республикой больше всего бьет по странам Азии и Европы, которые теперь не могут рассчитывать на поставки энергоресурсов. Лазовский добавил, что цены на сырье растут, предложения сокращаются, а глобальная инфляция растет.
Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин полагает, что Иран планирует наладить отношения с арабскими соседями, частично открыв для кораблей нейтральных стран проход по Ормузскому проливу. Он не исключил, что новые правила функционирования транспортного маршрута будут действовать неопределенное время. По мнению Васькина, Тегеран может пойти на уступки, если соседние страны вступят с ним в диалог.
Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде считает, что Иран пытается показать, что американский «зонтик безопасности» бесполезен. Эксперт уточнил, что Тегеран, даже накладывая ограничения на проход судов, действует в соответствии с международным правом. Он допустил, что судоходство будет возобновлено, как только США и Израиль прекратят свою военную кампанию.