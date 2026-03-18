Наталья Грушевская вновь избрана членом Общественной палаты России от Красноярского края

«Участие в работе Общественной палаты России представителей разных регионов позволяет учитывать специфику каждой территории нашей большой страны при разработке общегосударственных норм и правил, а также привлекать внимание к местным проблемам и возможностям — например, повышение уровня образования и здравоохранения, поддержка малого бизнеса, улучшение экологии, — отметила Наталья Грушевская. — Активная позиция членов Общественной палаты укрепляет доверие граждан к органам власти, ведь люди видят, что их мнение услышано и учтено. Постараюсь и в следующем созыве Общественной палаты России доносить мнения и взгляды жителей Красноярского края до правительства страны».