WP раскрыла данные США и Израиля о «реальном состоянии» Ирана

Иран «не сломлен» и готов «бороться до конца», несмотря на убийство Верховного лидера Али Хаменеи, говорится в сообщении посольства США в Иерусалиме, основанной на израильских данных, сообщает The Washington Post (WP).
Согласно сообщению Госдепартамента, высокопоставленные израильские чиновники заявили американским дипломатам, что если в Иране снова вспыхнут протесты, их подавят, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) «имеет преимущество». В документе говорится, что Израиль попросил США подготовиться на случай новой волны акций протеста в Иране.
Власти Израиля публично призывают иранцев к протестам. «Момент, когда вы сможете выйти на свободу, приближается. Мы стоим рядом с вами и помогаем вам. Но в конечном итоге, все зависит от вас», — говорил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. К протестным акциям жителей Ирана призывают также сын последнего шаха, наследный принц Реза Пехлеви, проживающий в США, и сам Вашингтон.
Израиль выразил готовность создать условия, которые помогут иранскому народу «свергнуть режим». По словам Нетаньяху, у его страны есть план, в котором «очень много сюрпризов» для Тегерана. Детали этого плана он не раскрыл.
В посольстве Израиля в Вашингтоне WP заявили, что государство «сосредоточено на ликвидации военного потенциала режима [в Иране] — на благо всех».
«Иранцы неоднократно рисковали жизнью, выходя на улицы, в том числе и в январе этого года», — отметили в дипмиссии, обратив также внимание на действующие в Иране оппозиционные группы.
США и Израиль в конце февраля начали против Ирана военную операцию. Были убиты многие высокопоставленные представители иранского руководства, в том числе верховный лидер Али Хаменеи.
В Иране избрали нового лидера — им стал Моджтаба Хаменеи, второй сын погибшего главы государства. Его приход к власти эксперты связали с усилением КСИР. Тегеран объявил о новых ударах в ответ на убийства чиновников. По данным источников Reuters, Моджтаба Хаменеи отказался от предложений по деэскалации и выступил с «очень жесткой и серьезной» позицией о мести США и Израилю. Об этом же он заявил в своем первом публичном обращении.
При этом американская разведка спустя две недели ударов по Ирану пришла к выводу, что правительству страны в ближайшее время не грозит крах, поскольку его позиции не пошатнулись, писал Reuters со ссылкой на три источника. WP также писала о сомнениях Вашингтона в таком сценарии как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Издание, однако, ссылалось на отчет Национального совета по разведке США, представленный примерно за неделю до начала совместной с Израилем операции. Перспектива захвата власти иранской оппозицией в документе была оценена как «маловероятная».
Президент США Дональд Трамп 11 марта сказал, что операция против Ирана скоро закончится, поскольку в стране уже «практически не на что больше нацеливаться». За пять дней до этого он заявил, что война будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели. «У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца», — сказал американский президент.
Трамп также потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции». Как пояснили в Белом доме, президент США сам решит, когда от Ирана перестанет исходить угроза.