Политологи оценили, как гибель Лариджани скажется на ходе войны в Иране

В Тегеране подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Эксперты назвали произошедшее ударом по перспективам дипломатического урегулирования войны США, Израиля с Ираном. Рассказываем, кем был Лариджани для Исламской Республики Иран (ИРИ) и как его гибель повлияет на дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Востоковед Леонид Цуканов в своем телеграм-канале пишет, что Лариджани, хоть и относился к группе «ястребов», был расчетливым и гибким.

Когда надо — вел с Вашингтоном переговоры о мирном атоме, а когда надо — обещал ему же персидский аналог «кузькиной матери». Собственно, поэтому и был назначен «резервным врио» незадолго до начала февральской кампании.

Леонид Цуканов
политолог

По мнению эксперта, с гибелью Лариджани закрывается окно для быстрого урегулирования конфликта и условно выгодного размена между Вашингтоном и Тегераном. Утрата еще одного опытного управленца нанесет серьезный урон кадровому резерву Ирана, но к параличу власти привести не должна.

Востоковед Александр Каргин считает, что смерть Лариджани — это попытка выбить политическое ядро иранской власти. Израиль пытается создать хаос среди иранских элит, инициировать «борьбу за наследство».

Лариджани — не просто одно из заметных лиц. Это системный игрок, переговорщик, управленец, а главное, что похоже он был одним из основных медиаторов внутри иранских элит. То есть уход Лариджани может оказаться ударом по самой архитектуре власти.

Александр Каргин
политолог

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что смерть Али Лариджани не угрожает политической стабильности в государстве. Через несколько часов после этого Тегеран объявил о 61-й волне атак на Израиль в качестве мести за гибель Лариджани.

