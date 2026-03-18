Политологи оценили, как гибель Лариджани скажется на ходе войны в Иране

Востоковед Леонид Цуканов в своем телеграм-канале пишет, что Лариджани, хоть и относился к группе «ястребов», был расчетливым и гибким.
Когда надо — вел с Вашингтоном переговоры о мирном атоме, а когда надо — обещал ему же персидский аналог «кузькиной матери». Собственно, поэтому и был назначен «резервным врио» незадолго до начала февральской кампании.
По мнению эксперта, с гибелью Лариджани закрывается окно для быстрого урегулирования конфликта и условно выгодного размена между Вашингтоном и Тегераном. Утрата еще одного опытного управленца нанесет серьезный урон кадровому резерву Ирана, но к параличу власти привести не должна.
Востоковед Александр Каргин считает, что смерть Лариджани — это попытка выбить политическое ядро иранской власти. Израиль пытается создать хаос среди иранских элит, инициировать «борьбу за наследство».
Лариджани — не просто одно из заметных лиц. Это системный игрок, переговорщик, управленец, а главное, что похоже он был одним из основных медиаторов внутри иранских элит. То есть уход Лариджани может оказаться ударом по самой архитектуре власти.