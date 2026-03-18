Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова допустила, что Макрон рискует быть свергнутым США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, планируют ли США силовыми методами сместить с поста президента Франции Эмманюэля Макрона.

Источник: РИА "Новости"

Так она прокомментировала выступление лидера США Дональда Трампа, заявившего, что Макрон «очень скоро покинет свой пост». Похожий тезис республиканец повторял неоднократно.

«Недолго — это сколько? Просто Макрону-то до мая 27-го [года] сидеть. У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, я думаю, в том числе задавался сам Макрон», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Эмманюэль Макрон занимает пост президента Франции с мая 2017 года. В 2022-м его переизбрали на второй срок. Полномочия Макрона заканчиваются 13 мая 2027 года, он не сможет снова выдвинуть свою кандидатуру.

Ранее Макрон на заседании Совета по безопасности и обороны республики сказал, что Париж не присоединится к операции по защите Ормузского пролива, играющего важную логистическую роль в поставках энергоносителей и фактически перекрытого Ираном, пока в регионе ведутся активные военные действия.

При этом он допустил, что Франция примет участие в сопровождении судов, когда ситуация станет более спокойной.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше