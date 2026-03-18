Захарова допустила, что Макрон рискует быть свергнутым США

Так она прокомментировала выступление лидера США Дональда Трампа, заявившего, что Макрон «очень скоро покинет свой пост». Похожий тезис республиканец повторял неоднократно.
«Недолго — это сколько? Просто Макрону-то до мая 27-го [года] сидеть. У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, я думаю, в том числе задавался сам Макрон», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Эмманюэль Макрон занимает пост президента Франции с мая 2017 года. В 2022-м его переизбрали на второй срок. Полномочия Макрона заканчиваются 13 мая 2027 года, он не сможет снова выдвинуть свою кандидатуру.
Ранее Макрон на заседании Совета по безопасности и обороны республики сказал, что Париж не присоединится к операции по защите Ормузского пролива, играющего важную логистическую роль в поставках энергоносителей и фактически перекрытого Ираном, пока в регионе ведутся активные военные действия.
При этом он допустил, что Франция примет участие в сопровождении судов, когда ситуация станет более спокойной.