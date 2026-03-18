МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом

МИД Ирана: Тегеран считает убийство секретаря Совбеза Лариджани терактом.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани является терактом, заявило министерство иностранных Ирана.

«Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и в разы увеличат решительность народа и официальных лиц к защите собственной родины», — говорится в заявлении ведомства.

МИД Ирана в этой связи также отметил, что ожидает от Совбеза ООН и генсека организации Антониу Гутерреша решительной и ответной реакции на продолжающуюся агрессию США и Израиля.

