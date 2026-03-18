Казахстан и Великобритания договорились об укреплении сотрудничества

Отмечается, что целью Соглашения является стратегическое партнерство и сотрудничество между Сторонами, основанное на общем интересе и углублении отношений во всех сферах его применения. Необходимость заключения данного Соглашения обусловлена выходом Великобритании из Европейского союза в начале 2020 года. До этого времени отношения между странами регулировались положениями Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом от 2015 года.