Главу муниципалитета в Ленобласти без образования отстранили от должности

Высшее образование является обязательным для руководителей администраций.

Источник: Комсомольская правда

Тихвинская городская прокуратура проверила, соблюдаются ли требования к образованию муниципальных служащих в Коськовском сельском поселении. Выяснилось, что глава администрации не имел высшего образования.

По закону руководители высшей группы должностей муниципальной службы должны иметь диплом не ниже специалитета или магистратуры. Однако в личном деле руководителя таких сведений не оказалось. Примечательно, что отсутствие образования не помешало мужчине получить приглашение на работу в октябре 2024 года сразу на пять лет.

— Прокурор опротестовал решение совета депутатов о назначении. Протест удовлетворили, решение отменили. После этого чиновнику внесли представление, контракт с ним расторгли, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Тихвинский городской прокурор вынес представление об устранении нарушений, оно полностью удовлетворено. Теперь обязанности главы администрации будет исполнять другой человек.