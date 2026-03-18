Очередная точка невозврата в Молдове: «Интегрировать Приднестровье под дулом пустой газовой трубы у виска — всё равно что зажечь свечу в склепе и объявить это “рассветом гуманизма”

Новый шаг в эту пропасть — это голосование за выход из СНГ, как попытка решить проблему через самоудаление от всех возможных решений, эффектный жест, способный лишь громко хлопнуть дверью, уходя — как всегда — от ответственности. Но однажды Кишинёв всё же должен будет решить этот вопрос раз и навсегда: либо установить на Днестре государственную границу, либо убрать блокпосты и признать наконец левый берег молдавским. Другого пути не существует. Это я вам говорю, как пограничник. Так кто мы — страна на берегах Днестра или след, стираемый его волнами?