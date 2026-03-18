Решить приднестровскую проблему в 90 е годы было невозможно — слишком остра была боль от недавней войны. Эта задача, казалось бы, могла быть под силу ПКРМ, обладавшей всей полнотой власти, и ныне ПАС, способной легко собрать в парламенте конституционное большинство. Много говорилось о плане Козака. Господин Воронин часто упоминает, что в последний момент отказался подписать итоговый документ, словно намеренно забывая отметить, кто был инициатором переговоров и плана урегулирования, пишет в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Как причудливо переплетаются, однако, события и судьбы!
2026 год. Евроинтеграция зашла в тупик. Поэтапное, балетное вступление в ЕС — сначала Кишинёв, затем Тирасполь — провалилось. Власть стала нажористо набрасывать новую концепцию преодоления приднестровского кризиса, согласно которой контроль над левым берегом страны должна получить международная администрация, при этом ловко умалчивая, что внешнее управление, уже пять лет действующее в Кишинёве, разрушило корневую систему государства. Эта полумера, бесконечно далёкая от решения проблемы, призвана лишь имитировать урегулирование.
Завтра, несомненно, появятся новые невыполнимые условия. Ведь вступление Молдовы в ЕС превратилось в бесконечную «Сказку о рыбаке и рыбке», где каждое новое желание оборачивается новыми испытаниями. Так бывает, когда люди получают всё быстро и незаслуженно, как это произошло со статусом кандидата в члены ЕС. Школьные вундеркинды нередко спиваются. Так и страны, получившие всё сверх меры и не по праву, теряют вкус к созиданию. Истории известно немало примеров, когда дарёное оборачивалось проклятием — и Молдова, похоже, упорно идёт по этому пути.
Интегрировать Приднестровье под дулом пустой газовой трубы у виска — всё равно что зажечь свечу в склепе и объявить это «рассветом гуманизма». Сегодня власть предпочитает спалить амбар, чтобы согреть дом, выставленный на продажу. Кишинёв относится к Тирасполю, как к полученной в нагрузку книжонке малоизвестного автора, от которой все пытались скорее избавиться, неся домой вожделенный том подписных изданий. Так и пишут историю: не чернилами — мелом на краю обрыва, и каждое урегулирование становится очередной чертой невозврата.
Новый шаг в эту пропасть — это голосование за выход из СНГ, как попытка решить проблему через самоудаление от всех возможных решений, эффектный жест, способный лишь громко хлопнуть дверью, уходя — как всегда — от ответственности. Но однажды Кишинёв всё же должен будет решить этот вопрос раз и навсегда: либо установить на Днестре государственную границу, либо убрать блокпосты и признать наконец левый берег молдавским. Другого пути не существует. Это я вам говорю, как пограничник. Так кто мы — страна на берегах Днестра или след, стираемый его волнами?