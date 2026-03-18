В Совфеде ответили на заявление Стубба о «переломном моменте»

Собеседник NEWS.ru отметил, что политики иногда могут менять свою точку зрения, позволять себе экспрессивные высказывания. Он напомнил, что президент Финляндии ранее выступал против возобновления диалога с Россией и негативно оценивал действия Москвы. Карасин подчеркнул, что новое заявление Стубба о том, что Европе придется восстановить политические связи с Кремлем, выходит за рамки его привычной позиции, и предположил, что оно вызвано долгими размышлениями.
«Я убежден, что просчитанное заранее решение о быстром вступлении Финляндии в НАТО прошло более оперативно в рабочем режиме. Я думаю, что эти размышления стали достоянием гласности в лондонском Chatham House*, известном центре лаборатории разработок сложных решений не только общеевропейских, но и общемировых», — заявил сенатор.
Карасин добавил, что Европа стала по-новому оценивать свою позицию. Сенатор допустил, что к корректировке точки зрения европейских политиков привели события на Ближнем Востоке.
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ