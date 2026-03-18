В Совфеде ответили на заявление Стубба о «переломном моменте»

Слова финского президента Александра Стубба о возобновлении отношений с Россией являются достоянием гласности в центре аналитики Chatham House* в Лондоне. Так прокомментировал заявление европейского политика о «переломном моменте» для восстановления связей с РФ глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Собеседник NEWS.ru отметил, что политики иногда могут менять свою точку зрения, позволять себе экспрессивные высказывания. Он напомнил, что президент Финляндии ранее выступал против возобновления диалога с Россией и негативно оценивал действия Москвы. Карасин подчеркнул, что новое заявление Стубба о том, что Европе придется восстановить политические связи с Кремлем, выходит за рамки его привычной позиции, и предположил, что оно вызвано долгими размышлениями.

«Я убежден, что просчитанное заранее решение о быстром вступлении Финляндии в НАТО прошло более оперативно в рабочем режиме. Я думаю, что эти размышления стали достоянием гласности в лондонском Chatham House*, известном центре лаборатории разработок сложных решений не только общеевропейских, но и общемировых», — заявил сенатор.

Карасин добавил, что Европа стала по-новому оценивать свою позицию. Сенатор допустил, что к корректировке точки зрения европейских политиков привели события на Ближнем Востоке.

Ранее Александр Стубб заявил, что Европа будет вынуждена признать территориальные уступки Киева в пользу Москвы. При этом он отметил, что юридически передачу территорий Евросоюз не станет признавать.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ