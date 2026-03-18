Американский авианосец Gerald R. Ford отправился на ремонт после пожара

«Авианосец USS Gerald R. Ford готовится покинуть Красное море для прохождения ремонта на базе ВМС США на Крите после того, как на следующей неделе на нем произошел пожар», — говорится в сообщении.
По словам источника, ремонт займет более недели.
Другой источник сообщил, что в итоге один пострадавший матрос был эвакуирован с борта судна, а двое получили порезы. Более чем 200 членам экипажа была оказана помощь в связи с тем, что они надышались дымом. Все они уже вернулись к своим обязанностям, сказано в материале.
Пожар уничтожил спальные места и форму, в связи с чем ВМС пришлось изъять на минувших выходных 1000 матрасов со строящегося в Норфолке второго атомного авианосца этого типа USS John F. Kennedy и направить их на пострадавший корабль.
«ВМС также собрал почти 2000 спортивных костюмов и других предметов одежды для выдачи команде, потому что многие матросы не могут постирать веща, так как большая часть прачечных мощностей выведена из строя», — пишет USNI.
По его информации, борьба с огнем и проверка корабля на полное отсутствие остаточных мест горения продолжались более суток.
Ранее РИА Новости выяснило, что принятый в строй в 2017 году авианосец уже почти год работает за рамками стандартных сроков технического обслуживания. Газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.
Как следует из отчета Счетной палаты США от 2022 года, изученного РИА Новости, системы запуска и посадки самолетов авианосца работают со сбоями: с 2014 года их работу почти не удалось улучшить. По прогнозам аудиторов, довести эти ключевые механизмы «до ума» флот сможет не раньше 2030-х годов.
Ранее газета New York Times сообщала, что авианосец может оставаться в походе как минимум до мая. Это доведет срок службы корабля в море почти до года, что станет рекордом по продолжительности среди американских авианосцев после Вьетнамской войны.
Бывший представитель Белого дома Джон Кирби ранее признал, что подобные нагрузки ведут к износу. По его словам, корабли «тоже устают», и нельзя ожидать от них работы на пике возможностей при такой интенсивной эксплуатации.