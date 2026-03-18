Токаев поставил задачи для министерства торговли на 2026 год

На встрече был заслушан отчет о текущем состоянии и приоритетных направлениях развития торговой отрасли Казахстана, передает DKNews.kz.
Торговля — ключевой сектор экономики Казахстана.
По итогам 2025 года, торговля продолжает оставаться одним из ключевых секторов экономики Казахстана, формируя около 19% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2025 году объем инвестиций в торговую отрасль составил 1,2 трлн тенге, а общий товарооборот увеличился на 8,9%, достигнув 80,3 трлн тенге.
Развитие электронной торговли.
Особое внимание в докладе министра было уделено развитию электронной торговли. По итогам 2025 года объем электронной торговли составил 3,9 трлн тенге, что составляет 15% розничного товарооборота страны. В Казахстане была сформирована сеть из 10 логистических центров, а также ведется строительство двух крупных фулфилмент-центров в Астане и Алматы, что способствует дальнейшему развитию этого сектора.
Экспортный потенциал Казахстана.
Министр сообщил о значительном прогрессе в укреплении экспортного потенциала Казахстана. Несмотря на глобальные экономические вызовы, объем несырьевого экспорта товаров и услуг в 2025 году достиг 41 млрд долларов. Для поддержки экспортеров была расширена финансовая поддержка, в том числе увеличена страховая емкость до 1,2 трлн тенге, а общий объем мер поддержки вырос в два раза.
Работы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Одной из ключевых тем заседания стало сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За время функционирования ЕАЭС было устранено 69 из 70 торговых барьеров, что значительно упростило условия для торговли в регионе. В результате переговоров, Казахстану были предоставлены квоты для ввоза отдельных товаров без уплаты антидемпинговых пошлин, что оказывает положительное влияние на экономику страны.
Задачи на будущее.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством торговли ряд ключевых задач, среди которых:
Формирование экосистемы современной торговли Создание условий для роста отечественного производства Обеспечение всесторонней защиты прав потребителей Укрепление экспортного потенциала Казахстана Продвижение экономических интересов страны на международной арене.
Эти шаги направлены на дальнейшее развитие и укрепление торговых позиций Казахстана как в международной, так и внутренней экономике.