17 апреля в крае пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край готовится к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который пройдет 17 апреля.
Событие организовано при поддержке нацпроекта «Кадры». Около 400 работодателей из разных отраслей представят вакансии для соискателей.
В Красноярском крае встречи работодателей и соискателей пройдут на 57 площадках: в центрах занятости, домах культуры и других учреждениях. В частности, в Красноярске мероприятие состоится в Кадровом центре «Работа России» в Октябрьском районе города (ул. Калинина, 80А) и в Фонде развития бизнеса и социальных инициатив (ул. Коммунальная, 26).
На каждой локации эксперты помогут участникам оценить карьерные перспективы и выбрать наиболее подходящие варианты трудоустройства. Для молодежи проведут профориентационные консультации, а для старшего поколения — занятия по разным направлениям, которые объединяет движение «Сибирское долголетие».
«Всероссийская ярмарка трудоустройства — это не просто площадка для поиска работы. Это инструмент реализации семейноцентричной политики государства, где каждая семья может получить поддержку на всех этапах: от профориентации детей до трудоустройства родителей и переобучения старшего поколения», — подчеркивает руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Отдельные локации откроются для участников СВО и членов их семей. Помимо мер поддержки пришедшим окажут содействие в регистрации на краевом портале «Vаша Zанятость», инициативу создания которого поддержал губернатор Михаил Котюков. Ресурс запущен в рамках федерального проекта «Государство для людей».
В удаленные сёла направятся мобильные центры занятости. Соискателям представят электронный банк вакансий.
Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства в Красноярском крае проходит с 2023 года в два этапа: региональный и федеральный. По итогам 2025 года трудоустроены более 3,6 тысячи участников мероприятия.
