СМИ: ОАЭ могут присоединиться к «Ормузской коалиции» под руководством США

Советник президента Анвар Гаргаш во вторник заявил, что ОАЭ могут принять участие в «Ормузской коалиции», которую сейчас пытается сформировать президент США Дональд Трамп.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Западные союзники США по НАТО отвергли призыв Трампа направить военные корабли для сопровождения танкеров по критически важному водному пути. Они раскритиковали США и Израиль за то, что те не проконсультировались с союзниками перед началом войны против Ирана 28 февраля, напоминает агентство Reuters.

Однако Гаргаш вчера подчеркнул, что «крупные страны» в Азии, Европе и на Ближнем Востоке несут ответственность за обеспечение безопасности торговых и энергетических потоков: «Это то, что отвечает интересам всех. Каждый несет ответственность».

Он уточнил, что переговоры с США продолжаются и официальный план пока не согласован. Американский портал Politico утверждает, что Трамп хочет до конца недели заручиться всего лишь обещаниями союзников и не требует от них конкретных действий.

Белый дом, по словам источников, уверяет союзников, что Вашингтону достаточно заявлений на высоком уровне, чтобы успокоить финансовые рынки и инвесторов.

В свою очередь, Lloyd's List Intelligence, ведущий мировой провайдер морских данных, аналитики и оценки рисков, предупредил, что военное сопровождение торговых судов в Ормузском проливе восстановит судоходство лишь на 8−10% от обычного уровня.

В интервью Гаргаш также осудил удары Ирана по странам Персидского залива, заявив, что по окончании войны необходимо будет принять меры, гарантирующие, что в будущем Иран не сможет использовать свои ядерные, ракетные или беспилотные программы «для терроризирования региона».

Гаргаш, как подчеркивает Reuters, воздержался от критики действий США и Израиля, которые разожгли войну в регионе. По его словам, «неоднократные удары Ирана» по странам Персидского залива в итоге укрепят связи арабских стран с Израилем. Reuters напоминает, что ОАЭ и Бахрейн установили официальные дипломатические отношения с Израилем в 2020 году.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше