СМИ: ОАЭ могут присоединиться к «Ормузской коалиции» под руководством США

Западные союзники США по НАТО отвергли призыв Трампа направить военные корабли для сопровождения танкеров по критически важному водному пути. Они раскритиковали США и Израиль за то, что те не проконсультировались с союзниками перед началом войны против Ирана 28 февраля, напоминает агентство Reuters.
Однако Гаргаш вчера подчеркнул, что «крупные страны» в Азии, Европе и на Ближнем Востоке несут ответственность за обеспечение безопасности торговых и энергетических потоков: «Это то, что отвечает интересам всех. Каждый несет ответственность».
Он уточнил, что переговоры с США продолжаются и официальный план пока не согласован. Американский портал Politico утверждает, что Трамп хочет до конца недели заручиться всего лишь обещаниями союзников и не требует от них конкретных действий.
В свою очередь, Lloyd's List Intelligence, ведущий мировой провайдер морских данных, аналитики и оценки рисков, предупредил, что военное сопровождение торговых судов в Ормузском проливе восстановит судоходство лишь на 8−10% от обычного уровня.
В интервью Гаргаш также осудил удары Ирана по странам Персидского залива, заявив, что по окончании войны необходимо будет принять меры, гарантирующие, что в будущем Иран не сможет использовать свои ядерные, ракетные или беспилотные программы «для терроризирования региона».
Гаргаш, как подчеркивает Reuters, воздержался от критики действий США и Израиля, которые разожгли войну в регионе. По его словам, «неоднократные удары Ирана» по странам Персидского залива в итоге укрепят связи арабских стран с Израилем. Reuters напоминает, что ОАЭ и Бахрейн установили официальные дипломатические отношения с Израилем в 2020 году.