Эксперт назвал причины отказа ЕС помогать США в войне с Ираном

Отказ Европы помогать США в конфликте с Ираном объясняется желанием европейских политиков отомстить Белому дому за то, что он дистанцировался от участия в конфликте на Украине. Такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что Европа хотела бы, чтобы Вашингтон снабжал Киев оружием на условиях администрации Джо Байдена — бесплатно, а не продавал, как это делает команда Дональда Трампа.

«Соединенные Штаты выступили здесь с позицией крайнего прагматизма, и Европа сейчас немножечко мстит США, потому что считает, что они ее предали, оставив один на один с Россией, и зарабатывают на конфликте», — объяснил собеседник ИС «Вести».

Он отметил, что дистанцирование Европы от участия в военной операции американцев и израильтян также связано с тем, что США не поставили в известность союзников о своих планах атаковать Иран. Мухин добавил, что в отличие от Дональда Трампа, экс-лидеры США Джо Байден и Барак Обама сообщали европейским политикам о своих намерениях из соображений прагматичности.

