Politico узнало о желании Трампа заявлений НАТО по Ирану, а не действий

Администрация Дональда Трампа добивается от европейских и азиатских союзников публичных заявлений о готовности защищать судоходство в Ормузском проливе, однако не настаивает на немедленных военных действиях.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, Вашингтон стремится создать международную коалицию, которая взяла бы на себя политическую ответственность за безопасность в регионе, но при этом не требует от партнеров отправки кораблей или участия в боевых операциях.

«Им нужны слова солидарности, а не боевые корабли», — цитирует Politico европейского дипломата.

Реакция союзников разделилась. Великобритания уже заявила о готовности направить минные тральщики в регион и проводит консультации с партнерами. Франция и Италия, напротив, предпочли вести прямые переговоры с Ираном о безопасном проходе своих судов, что вызвало недовольство в Вашингтоне. Германия сохраняет осторожность, опасаясь эскалации.

