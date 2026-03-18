Стало известно, как ЕС выдаст кредит Киеву без согласия Венгрии

Александр Рар добавил, что Венгрию в группу тех, кто предоставит средства, не включили.
Эксперт уточнил, что право вето действует только для официальных решений объединения. Если группа государств принимает решение выделять финансы самостоятельно, то блокировка не применяется.
Он отметил, что Киев в итоге получит финансирование не из стандартного бюджета, а из средств своего рода «коалиции желающих». Политолог предположил, что основными спонсорами Украины станут страны Северной и Северо-Восточной Европы, скандинавские государства, Польша, страны Балтии и Бенилюкс.
Ранее стало известно, что ЕС одобрил выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро.