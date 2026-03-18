Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как ЕС выдаст кредит Киеву без согласия Венгрии

Евросоюз выделит Украине многомиллиардный заем, несмотря на протест Венгрии, — девять стран объединения предоставят для этого государственные средства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что ЕС, чтобы выделить Украине кредит, должен получить согласие всех членов, но Венгрия пользовалась правом вето и блокировала решение о выделении займа. Евросоюзу пришлось искать другой способ оказания финансовой поддержки.

«Идея заключается в следующем: девять стран объединяются, что допускается правилами ЕС. Каждая из них предоставляет около €10 млрд. Таким образом набирается нужная сумма без необходимости согласия всех 27 государств», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Александр Рар добавил, что Венгрию в группу тех, кто предоставит средства, не включили.

Эксперт уточнил, что право вето действует только для официальных решений объединения. Если группа государств принимает решение выделять финансы самостоятельно, то блокировка не применяется.

Он отметил, что Киев в итоге получит финансирование не из стандартного бюджета, а из средств своего рода «коалиции желающих». Политолог предположил, что основными спонсорами Украины станут страны Северной и Северо-Восточной Европы, скандинавские государства, Польша, страны Балтии и Бенилюкс.

Ранее стало известно, что ЕС одобрил выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

