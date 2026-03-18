«Очень скоро покинет пост»: политолог прокомментировал слова Трампа о Макроне

Президент США Дональд Трамп в ответ на отказ французского коллеги Эмманюэля Макрона принять участие в разблокировке Ормузского пролива сказал, что тот «очень скоро покинет свой пост». Редакция Новостей Mail узнала, что стоит за словами американского лидера — скрытая угроза Макрону или констатация факта с элементами запугивания.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с Новостями Mail отметил, что подобный тезис о скором уходе Макрона Трамп повторял неоднократно. Американский лидер говорил, что «ему нравится этот парень», но его не следует воспринимать всерьез, Макрон уйдет с поста президента Франции совсем скоро — через год.

Думаю, что серьезно воспринимать слова Трампа о Макроне не стоит. Трампа раздражает позиция Франции, которая на высшем уровне заявила, что это (конфликт на Ближнем Востоке) не ее война, и она не будет участвовать в разблокировании Ормузского пролива, хотя Макрон требует от Ирана прекратить обстрелы стран Персидского залива, где имеются французские и европейские военные базы.

Сергей Федоров
ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Дональда Трампа о Макроне. Дипломат задалась вопросом, не планируют ли США добиваться смены власти во Франции силовым путем.

