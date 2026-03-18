Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин открыт для конструктивного диалога за столом переговоров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыт для конструктивного диалога и обсуждения самых острых вопросов за переговорным столом. На это указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос журналистов о том, получала ли РФ сигналы от стран Европы о возобновлении энергосотрудничества, Песков отметил, что никаких сигналов на этот счет Москва не получала. Вместе с тем со стороны европейцев были сигналы о желании участвовать в мирном урегулировании на Украине, что Россия посчитала нецелесообразным.

«С другой стороны, никогда не поздно [начать обсуждение]. Вы знаете, что Путин открыт к конструктивному диалогу и обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров», — отметил представитель Кремля.

