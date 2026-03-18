В Кремле осудили действия, направленные на убийство руководства Ирана

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей руководства суверенного Ирана, тем более их убийства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидация представителей руководства суверенного Ирана, суверенного и независимого Ирана, а также и других стран. Мы осуждаем такие действия», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли уничтожение политического руководства военным преступлением и трактует ли именно таким образом Россия гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и других представителей иранского руководства.
Ранее израильская сторона сообщила, что в ходе израильской атаки в Тегеране был убит Лариджани, а также командир добровольческих сил «Басидж» Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.