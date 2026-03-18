В Кремле осудили действия, направленные на убийство руководства Ирана

Песков: РФ осуждает действия, направленные на убийство руководства Ирана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей руководства суверенного Ирана, тем более их убийства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидация представителей руководства суверенного Ирана, суверенного и независимого Ирана, а также и других стран. Мы осуждаем такие действия», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли уничтожение политического руководства военным преступлением и трактует ли именно таким образом Россия гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и других представителей иранского руководства.

Ранее израильская сторона сообщила, что в ходе израильской атаки в Тегеране был убит Лариджани, а также командир добровольческих сил «Басидж» Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше