В Кремле назвали день воссоединения Крыма с Россией знаменательным

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
«Сегодня знаменательный день, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в честь годовщины воссоединения президент России Владимир Путин откроет посредством видеоконференции новые объекты, которые построены в Крыму и Севастополе.
«И также (президент планирует — ред.) провести совещание с членами правительства, в ходе которого в качестве профильного вопроса как раз и будет рассматриваться тема социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Будет обстоятельный доклад вице-премьера Марата Хуснуллина по этой теме. И, как обычно делает президент, будут также еще затрагиваться и текущие оперативные вопросы в ходе этого совещания», — сообщил Песков.
Кроме того, глава государства проведет в среду рабочие встречи непубличного характера, добавил Песков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».