В Кремле назвали день воссоединения Крыма с Россией знаменательным

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал знаменательным день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Источник: РИА "Новости"

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

«Сегодня знаменательный день, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в честь годовщины воссоединения президент России Владимир Путин откроет посредством видеоконференции новые объекты, которые построены в Крыму и Севастополе.

«И также (президент планирует — ред.) провести совещание с членами правительства, в ходе которого в качестве профильного вопроса как раз и будет рассматриваться тема социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Будет обстоятельный доклад вице-премьера Марата Хуснуллина по этой теме. И, как обычно делает президент, будут также еще затрагиваться и текущие оперативные вопросы в ходе этого совещания», — сообщил Песков.

Кроме того, глава государства проведет в среду рабочие встречи непубличного характера, добавил Песков.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше