Песков: Европа посылала сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия получала сигналы Европы о желании участвовать в переговорах по Украине.
«Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять своё место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков также отметил, что официальный представитель Франции приезжал в Москву для контактов по Украине, однако российская сторона не услышала от него «позитивных сигналов» о готовности к мирному урегулированию.