Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 18 марта: главное

В среду, 18 марта, представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин открыт к конструктивному диалогу и обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров.

Кремль согласился с мнением Трампа, что уровень нынешних европейских политиков не тот, что у их предшественников.

РФ получала от стран Европы сигналы о том, что они хотят занять место за столом переговоров по Украине, но считает это нецелесообразным.

Кремль не стал комментировать сообщения, что РФ делится с Ираном снимками объектов США.

Вокруг этой войны идет очень много разных сообщений, подавляющее большинство является не чем иным, как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое из этих сообщений комментировать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

США давали официальные комментарии об отсутствии информации про помощь РФ Ирану в нынешнем конфликте.

РФ осуждает действия, направленные на убийство руководства Ирана.

Война на Ближнем Востоке спровоцировала глубокие потрясения на мировых энергетических рынках.

Тема более раннего выхода РФ с европейских газовых рынков находится на рассмотрении.

Что касается поручения президента рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, то эта тема на рассмотрении. Требуется глубокий достаточно анализ.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Помилование Путиным 23 осужденных женщин стало результатом просьб общественников.

Инициатива о запрете обвинительной информации в СМИ — прерогатива законодателей.

Нет, я не могу говорить о какой-то позиции до того, как сами наши законодатели не рассмотрят подобную инициативу. Это целиком и полностью их прерогатива.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Обратившийся за помощью к руководству России попавший под санкции Евросоюза журналист французского происхождения Адриан Боке — гражданин РФ и в любой момент может приехать в страну.

Владимир Путин в годовщину воссоединения Крыма с РФ примет участие в открытии по ВКС объектов в регионе, а также проведет с членами правительства совещание по теме социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

