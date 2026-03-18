СМИ: убийство Лариджани лишает США «консенсусной» фигуры в политической элите Ирана

Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, считался прагматичным политиком, выступавшим за ядерную сделку с США. Его убийство Израилем лишило США «альтернативной» фигуры типа Делси Родригес в Венесуэле, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The New York Times подчеркивает, что 67-летний Лариджани обладал хорошими коммуникативными навыками, которые позволяли ему находить язык как с представителями военных кругов, так и с умеренными политическими силами в Иране.

Он слыл прагматичным политиков в иранской политической системе, которая в последнее время, согласно NYT, была подвержена влиянию сторонников жесткой линии.

Лариджани настаивал на выборе «более умеренного» верховного лидера Ирана после убийства Али Хаменеи в ходе американо-израильского удара 28 февраля. Но, как считает NYT, он проиграл эту схватку — новым рахбаром был избран сын Хаменеи Моджтаба. По мнению экспертов, убийство Лариджани может усилить «милитаризацию системы».

Теперь, похоже, все находится в руках военной элиты и очень трудно представить, что кто-то в Иране сможет предложить какие-либо идеи или проявить достаточную гибкость, чтобы принять идеи другой стороны для прекращения войны.

Хамидреза Азизи
эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности

Американский канал CNN утверждает, что еще в сентябре 2025 года США и Израиль рассматривали Лариджани в качестве «предпочтительной переходной фигуры». Однако к началу 2026 года он попал в «черный список» из-за того, что поддержал разгон протестующих в Иране, взял на себя ведущую роль в словесных нападках на США и Израиль, а с начала войны стал ключевой фигурой в планировании военных действий КСИР, особенно в отношении государств Персидского залива.

Британская газета The Guardian полагает, что гибель Лариджани может стать не только более тяжелой потерей для Ирана, чем гибель Али Хаменеи, но и серьезным вызовом для администрации президента США Дональда Трампа. Как предполагает издание, Израиль едва ли всерьез рассматривал Лариджани в качестве альтернативного лидера Ирана в случае краха режима или фактической капитуляции.

Нетаньяху сейчас сосредоточен на том, чтобы заблокировать Трампу пути к прекращению огня и последующим переговорам с Ираном. Лариджани был бы тем человеком, который бы справился с этой задачей.

Элли Геранмайе
специалист по Ирану в Европейском совете по международным отношениям

Убийство Лариджани, согласно Guardian, не только исключает возможность того, что он сыграет переходную роль, как Делси Родригес в Венесуэле, но и ставит вопрос о том, есть ли вообще у США приемлемый кандидат в Иране.

