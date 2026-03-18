Закономерная победа Ким Чен Ына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ким Чен Ын победил на парламентских выборах в КНДР с невероятным результатом 99,93%.
Все места в Верховном народном собрании (ВНС) заняли представители правящей коалиции во главе с Трудовой партией Кореи (ТПК).
Это традиционная победа лидера Северной Кореи.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
