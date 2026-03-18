Зеленский заявил, что Украина столкнется с дефицитом ракет для ЗРК Patriot

По словам Владимира Зеленского, теперь вопрос в том, «когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 марта /ТАСС/. Украина столкнется с дефицитом ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил Владимир Зеленский.

В интервью вещательной корпорации ВВС, отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что у Киева «определенно будет дефицит ракет Patriot, что станет проблемой». По словам Зеленского, теперь вопрос в том, «когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке».

Ранее о проблеме нехватки этих ракет предупреждал украинский военный эксперт Иван Киричевский, назвав причиной конфликт вокруг Ирана.

По подсчетам агентства РБК-Украина, мировое производство ракет PAC-3 MSE составляет примерно 650 единиц в год. В то же время за несколько недель конфликта на Ближнем Востоке могло быть использовано более 1 тыс. таких ракет. Украина за зиму могла применить около 117 PAC-3, подсчитали в агентстве.

Как отмечают аналитики агентства, в настоящее время Patriot — это единственный тип ЗРК на вооружении украинской армии, способный сбивать баллистические ракеты, официальных данных по сбитию таких ракет франко-итальянскими системами SAMP/T нет.

После начала боевых действий на Ближнем Востоке в Киеве неоднократно выражали обеспокоенность в связи с возможным сокращением поставок союзниками вооружений Украине, в частности ракет для Patriot. Зеленский пытался предлагать союзникам «помощь украинских экспертов» по противодействию беспилотникам в обмен на ракеты для ЗРК. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

