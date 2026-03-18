Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сводка основных боевых действий утром 18 марта в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении российские штурмовики выбили националистов 104 обр. ТРО ВСУ (Ровненская область) из села Сопычь (Шосткинский район Сумской области) и его окрестностей.

В Донбассе на Краснолиманском направлении армия России продвинулась со стороны Дибровы в сторону Брусовки и Старого Каравана. Генштаб сообщил, что российские войска контролируют до 50% территории Красного Лимана. На Северском участке российские войска расширяют территорию контроля в районе Фёдоровки Второй — бои идут в районе Липовки, всего в 3 км к югу от Рай-Александровки. МО России сообщило об освобождении села Каленики, от которого всего 2 км до Рай-Александровки с северо-востока. На Константиновском направлении у вооружённых сил России есть тактические успехи на рубеже Ильиновка — Бересток. Российские бойцы продолжают выбивать боевой потенциал противника в Константиновке.

Армия России ведёт бои в районе Сергеевки на Красноармейское направлении. В Гришино фактически идёт зачистка территории. В Белицком продолжаются ожесточённые бои. В Новом Донбассе идут встречные бои, инициатива за российскими бойцами, которые постепенно выдавливают врага из этого села.

В Таврии на Гуляйпольском направлении армия Росс вышла к окраинам Гуляйпольского и ведут бои в направлении сёл Мирное и Чаривное. Выше по карте бои идут на восточных окраинах Верхней Терсы. Со стороны Рождественского российские части пробиваются к Любицкому и Барвиновке, формируя клещи вокруг Воздвижевки. На Запорожском направлении идут позиционные бои в районе Степногорска, Приморского и Магдалиновки.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

