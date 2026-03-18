КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении российские штурмовики выбили националистов 104 обр. ТРО ВСУ (Ровненская область) из села Сопычь (Шосткинский район Сумской области) и его окрестностей.
В Донбассе на Краснолиманском направлении армия России продвинулась со стороны Дибровы в сторону Брусовки и Старого Каравана. Генштаб сообщил, что российские войска контролируют до 50% территории Красного Лимана. На Северском участке российские войска расширяют территорию контроля в районе Фёдоровки Второй — бои идут в районе Липовки, всего в 3 км к югу от Рай-Александровки. МО России сообщило об освобождении села Каленики, от которого всего 2 км до Рай-Александровки с северо-востока. На Константиновском направлении у вооружённых сил России есть тактические успехи на рубеже Ильиновка — Бересток. Российские бойцы продолжают выбивать боевой потенциал противника в Константиновке.
Армия России ведёт бои в районе Сергеевки на Красноармейское направлении. В Гришино фактически идёт зачистка территории. В Белицком продолжаются ожесточённые бои. В Новом Донбассе идут встречные бои, инициатива за российскими бойцами, которые постепенно выдавливают врага из этого села.
В Таврии на Гуляйпольском направлении армия Росс вышла к окраинам Гуляйпольского и ведут бои в направлении сёл Мирное и Чаривное. Выше по карте бои идут на восточных окраинах Верхней Терсы. Со стороны Рождественского российские части пробиваются к Любицкому и Барвиновке, формируя клещи вокруг Воздвижевки. На Запорожском направлении идут позиционные бои в районе Степногорска, Приморского и Магдалиновки.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
