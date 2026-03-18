Польша экстрадирует российского ученого Бутягина по запросу Украины

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Суд Варшавы в среду удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, сообщили близкие ученого в Telegram-канале.
«В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции», — говорится в сообщении.
По словам близких ученого, экстрадиция несет прямую угрозу его жизни.
Они также сообщили, что защита обжалует решение суда. «Решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции — защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции», — отмечается в сообщении.
По словам близких, суд проигнорировал отсутствие доказательств разрушения памятника Бутягиным. «Отсутствие доказательств обвинения. Защита указала, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, отсутствуют доказательства разрушения памятника, а также ничем не подтверждается сумма ущерба», — отмечается в сообщении.
Адвокаты также считают, что нарушения, описанные в деле Бутягина не предполагают лишения свободы. «Адвокаты утверждают: материалы дела описывают исключительно факт проведения раскопок без разрешения Украины, что согласно УК Украины не предусматривает лишения свободы и не является экстрадиционным преступлением», — говорится в сообщении.
Кроме того, защита Бутягина отмечает, что процесс над археологом на Украине может не соответствовать стандартам справедливого суда. Срок давности по статье, вменяемой Украиной российскому ученому Бутягину, вышел в 2024 году, отечают близкие ученого.