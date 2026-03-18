Главой Клетского района стал выпускник Волгоградского юридического вуза МВД

Клетский район Волгоградской области снова с главой — на эту должность депутаты райдумы избрали 18 марта Михаила Харитонова, сообщают в региональном комитете по делам территориальных образований.
Михаилу Ивановичу 52 года, он выпускник Волгоградского юридического института МВД, который окончил в 1999 году по специальности «Правоохранительная деятельность».
Трудиться он начал еще до того, как получил высшее образование. Позже работал в милиции, затем — в Клетском сельском поселении. А с 2018 года занимал различные должности в райадминистрации, куда пришел одновременно с Александром Игнатченко, тогда же возглавившим район. Однако он покинул свой пост в начале 2026 года — 21 января его отставку приняли депутаты райдумы в связи с переходом на другое место работы.
