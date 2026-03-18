Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Польше решил экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину

Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции на Украину российского археолога из Эрмитажа Александра Бутягина, сообщил его адвокат Адам Доманьский.

Источник: AP 2024

«Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину», — цитирует защитника РИА Новости.

Перед заседанием Бутягин признался, что не ожидает «ничего хорошего».

4 декабря Бутягин был задержан в Варшаве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это правовым произволом.

МИД России выразил протест послу Польши Кшиштофу Краевскому в связи с задержанием Бутягина.

Польская прокуратура направила в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше