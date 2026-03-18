Суд в Польше решил экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину

«Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину», — цитирует защитника РИА Новости.
Перед заседанием Бутягин признался, что не ожидает «ничего хорошего».
4 декабря Бутягин был задержан в Варшаве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это правовым произволом.
МИД России выразил протест послу Польши Кшиштофу Краевскому в связи с задержанием Бутягина.
Польская прокуратура направила в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину.