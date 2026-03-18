Археолога Бутягина экстрадируют на Украину — решение суда Варшавы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката ученого Адама Доманьского.

Источник: РИА "Новости"

«Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину», — сказал защитник.

В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины — за раскопки в Крыму. Ему вменяют «уничтожение объектов крымского культурного наследия» с «ущербом» более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).

Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.

Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.

Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.

