Hill: отставка Кента из-за войны с Ираном усилила раскол в рядах сторонников Трампа

Отставка Джо Кента, главы Национального контртеррористического центра, из-за возражений против войны США в Иране подтверждает разногласия в Республиканской партии и коалиции MAGA президента Дональда Трампа.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The Hill отмечает, что до отставки Кента критика внешней политики Трампа и ударов США по Ирану исходила от рядовых представителей Республиканской партии в конгрессе или комментаторов правого толка, таких как Такер Карлсон и Мегин Келли. Но ошеломляющая отставка высокопоставленного политика указывает на серьезные разногласия внутри MAGA, утверждает издание.

Это серьезнее, чем любая отставка в администрации (Джо) Байдена из-за Газы. Джо Кент — один из самых важных людей в правительстве.

Курт Миллс
редактор The American Conservative

Конгрессмен-республиканец Уоррен Дэвидсон назвал Кента «потрясающим борцом за то, чтобы поступать правильно» и признался, что удивлен его отставкой.

Джавед Али, директор по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности во время первого президентства Трампа, считает, что уход Кента является «знаковым» событием: его решение основано на «принципиальном несогласии с политикой Трампа в отношении войны в Иране».

По словам Али, неясно, уйдут ли другие высокопоставленные чиновники «аналогичным образом в отставку из-за несогласия с войной в Иране или Кент будет единственным, кто решился на это».

Hill отмечает, что не все сторонники Трампа согласны с Кентом в том, что Иран «не представляет непосредственной угрозы для США» и что США начали эту войну «из-за давления Израиля и его мощного американского лобби».

Я не согласен с его ошибочной оценкой. Огромный ракетный арсенал Ирана и поддержка терроризма представляют серьезную угрозу для Америки. Аятоллы искалечили и убили тысячи американцев. Трамп осознал эту угрозу и принял правильное решение по ее устранению.

Том Коттон
сенатор-республиканец

Директор Национальной разведки Тулси Габбард, ранее решительно выступавшая против военных кампаний США за рубежом, после решения Кента опубликовала осторожное заявление. В нем говорится, что Трамп «принял необходимые меры» в отношении Ирана на основе собственного вывода об угрозах.

Американская газета The Wall Street Journal отмечает, что многие в Белом доме были удивлены, что Кент объявил о своей отставке публично, на правительственном бланке, и «это увидел весь мир».

Решение Кента, по данным WSJ, вызвало резонанс в Вашингтоне и иностранных столицах и заставило помощников Трампа спешно принимать «антикризисные» меры.

Они решили открыто осудить оценки Кента, чтобы минимизировать влияние его действий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник назвала заявление Кента «оскорбительным и смехотворным».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше