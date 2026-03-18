Hill: отставка Кента из-за войны с Ираном усилила раскол в рядах сторонников Трампа

Американская газета The Hill отмечает, что до отставки Кента критика внешней политики Трампа и ударов США по Ирану исходила от рядовых представителей Республиканской партии в конгрессе или комментаторов правого толка, таких как Такер Карлсон и Мегин Келли. Но ошеломляющая отставка высокопоставленного политика указывает на серьезные разногласия внутри MAGA, утверждает издание.
Это серьезнее, чем любая отставка в администрации (Джо) Байдена из-за Газы. Джо Кент — один из самых важных людей в правительстве.
Конгрессмен-республиканец Уоррен Дэвидсон назвал Кента «потрясающим борцом за то, чтобы поступать правильно» и признался, что удивлен его отставкой.
По словам Али, неясно, уйдут ли другие высокопоставленные чиновники «аналогичным образом в отставку из-за несогласия с войной в Иране или Кент будет единственным, кто решился на это».
Hill отмечает, что не все сторонники Трампа согласны с Кентом в том, что Иран «не представляет непосредственной угрозы для США» и что США начали эту войну «из-за давления Израиля и его мощного американского лобби».
Я не согласен с его ошибочной оценкой. Огромный ракетный арсенал Ирана и поддержка терроризма представляют серьезную угрозу для Америки. Аятоллы искалечили и убили тысячи американцев. Трамп осознал эту угрозу и принял правильное решение по ее устранению.
Директор Национальной разведки Тулси Габбард, ранее решительно выступавшая против военных кампаний США за рубежом, после решения Кента опубликовала осторожное заявление. В нем говорится, что Трамп «принял необходимые меры» в отношении Ирана на основе собственного вывода об угрозах.
Американская газета The Wall Street Journal отмечает, что многие в Белом доме были удивлены, что Кент объявил о своей отставке публично, на правительственном бланке, и «это увидел весь мир».
Они решили открыто осудить оценки Кента, чтобы минимизировать влияние его действий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник назвала заявление Кента «оскорбительным и смехотворным».