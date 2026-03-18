Зеленский заявил, что переговоры по Украине срываются из-за войны в Иране

США не выйдут из переговорного процесса по Украине, но в ближайшее время не будут его активизировать, пока не изменится ситуация вокруг Ирана, заявил News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его оценке, сейчас для президента США Дональда Трампа приоритетом остается Ближний Восток, тогда как украинское направление отходит на второй план.