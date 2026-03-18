Депутат Рады Разумков: в ВСУ возмущены Зеленским из-за подарка Карлу III

Об этом сообщил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков.
Ранее издание «Украинские новости» сообщило, что Зеленский вручил британскому монарху iPad, позволяющий в режиме реального времени следить за событиями на фронте. Отмечалось, что подобное устройство есть на руках у самого Зеленского, премьера Юлии Свириденко и высшего военного командования.
«После новости о том, что [Зеленский] подарил королю Великобритании планшет с доступом к информации о воздушном пространстве и ситуации на поле боя, получаю много сообщений и звонков от военных, — написал Разумков в телеграм-канале. — Они в шоке и спрашивают одно: а что, так можно было? Ибо для военных и для всех, кто имеет доступ к подобной информации, правила жесткие».
Парламентарий пояснил, что по закону в случае демонстрации фото или видео с фронта можно получить обвинение в госизмене, поэтому в ВСУ недоумевают от действий Зеленского. «Возникает логичный вопрос: почему для одних — строгие ограничения и ответственность, а для других возможность передавать тайную информацию в виде подарков?» — добавил депутат.