Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Разумков: в ВСУ возмущены Зеленским из-за подарка Карлу III

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Украинские военнослужащие возмущены поступком Владимира Зеленского, который подарил британскому королю Карлу III планшет с доступом к секретной информации.

Источник: Reuters

Об этом сообщил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков.

Ранее издание «Украинские новости» сообщило, что Зеленский вручил британскому монарху iPad, позволяющий в режиме реального времени следить за событиями на фронте. Отмечалось, что подобное устройство есть на руках у самого Зеленского, премьера Юлии Свириденко и высшего военного командования.

«После новости о том, что [Зеленский] подарил королю Великобритании планшет с доступом к информации о воздушном пространстве и ситуации на поле боя, получаю много сообщений и звонков от военных, — написал Разумков в телеграм-канале. — Они в шоке и спрашивают одно: а что, так можно было? Ибо для военных и для всех, кто имеет доступ к подобной информации, правила жесткие».

Парламентарий пояснил, что по закону в случае демонстрации фото или видео с фронта можно получить обвинение в госизмене, поэтому в ВСУ недоумевают от действий Зеленского. «Возникает логичный вопрос: почему для одних — строгие ограничения и ответственность, а для других возможность передавать тайную информацию в виде подарков?» — добавил депутат.

